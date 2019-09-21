Нижнее белье супруги Гитлера продали на аукционе

Британский аукционный дом Humbert & Ellis выставил на торги нижнее белье любовницы Адольфа Гитлера Евы Браун.

Шелковые трусы и ночная рубашка ушли с молотка за 6,1 тыс. фунтов стерлингов (487 тыс. рублей), передает издание Daily Mail.

Руководство аукционного дома ожидало продать личные предметы Браун по 800 фунтов стерлингов каждый, но на аукционе покупатели были в таком восторге, что цена выросла в семь раз.

Победителем аукциона стал житель Великобритании, который боролся за белье с самого начала торгов.

I hope everyone agrees that making a profit or getting renown from auctioning items that once belonged to Hitler is a disgraceful form of anti-Semitism, racism, and bigotry. Shame on UK auction house Humbert & Ellis. https://t.co/tvpdEnWp1s — Eric Silverman (@EKSilverman) 20 сентября 2019 г.

Издание отмечает, что на трусах супруги Адольфа Гитлера вышита монограмма – ее инициалы. Судя по этикетке, изделие гардероба изготовлено в Баварии в 1944 году.

Оба предмета были проданы коллекционером памятных вещей Второй мировой войны, который хранил их более 50 лет.

Ранее стало известно об отсутствии интимной близости Гитлера и Евы Браун.