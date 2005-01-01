Стало известно об отсутствии интимной близости Гитлера и Евы Браун

Ева Браун никогда не занималась сексом с Гитлером из-за редкого гинекологического заболевания, которое делало интимную близость невыносимо болезненной, пишут СМИ со ссылкой на профессора Томаса Лундмарка.

Предполагается, что жена фюрера страдала от синдрома Майера-Рокитанского-Кустера-Хаузера. Это заболевание возникает, когда эмбрион не в состоянии полностью развить репродуктивную систему, в итоге половой акт становится мучительным для женщины, пишет Daily Mail.

Одним из ключевых доказательств Лундмарк называет календарь, который вела жена доктора Густава Шолтена, известного нацистского гинеколога, работавшего в клинике Мюнхена. Из него следует, что в адрес Шолтена имелась благодарность за проведенную Еве Браун операцию – люди с таким синдромом очень часто делают операцию.

Также сын доктора рассказал, что Ева Браун в больнице постоянно жаловалась на боли.

Мать Евы Браун, Фанни, подтвердила причину операции, которая также указывает на синдром Майера-Рокитанского-Кустера-Хаузера.

Кроме того, во время поездки в Рим Ева признавалась своему переводчику, нацистскому дипломату Ойгену Долльману, что у нее нет физической близости с Гитлером. Она рассказала ему, что фюрер думает только о своей «миссии», а «сама идея физического контакта запятнала бы его миссию».

«Много раз наблюдая за восходом солнца, он признавался мне, что может любить только Германию», – рассказывал Долльман.

Лундмарк подчеркивает, что у Долльмана не было причин придумывать все эти слова.

Также об отсутствии сексуальных отношений у Гитлера и Евы Браун есть показания личного врача Гитлера, доктора Карла Брандта, и двух его секретарей, заявил Лундмарк.

Он считает, что реальность отношений Гитлера с Евой Браун заключается в том, что она предложила ему защиту от спекуляций о его личной жизни.

Ранее утверждалось, что и у Гитлера тоже были проблемы с половыми органами: он страдал крипторхизмом – в мошонку не опускалось правое яичко, из-за чего он не мог иметь детей. Такое заболевание возможно у недоношенных детей.

На это якобы указывали медицинские документы фюрера, которые выставлялись на аукцион в 2010 году.