Захарова пошутила про посадки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила об «идущих полным ходом посадках» в подмосковном Солнечногорске.

«Срочно! В подмосковном Солнечногорске начали сажать! Руки главы района Слепцова по локоть в земле, они уже дотянулись до удаленных уголков этого некогда заброшенного места, где власть никогда не трогала простых людей, а до природы ей вообще не было дела! Где все! Где СМИ! Посадки идут полным ходом!» – написала Захарова в Facebook, опубликовав фотографии с акции «Наш лес. Посади свое дерево».

Ранее сообщалось, что более 3,5 млн саженцев и сеянцев высадили с начала общенациональной кампании по восстановлению лесов «Сохраним лес», проводимой в рамках нацпроекта «Экология».