Волонтеры кампании «Сохраним лес» высадили более 3,5 млн саженцев

Более 3,5 млн саженцев и сеянцев высадили с начала общенациональной кампании по восстановлению лесов «Сохраним лес», проводимой в рамках нацпроекта «Экология».

Особое внимание в рамках акции уделяется восстановлению лесных богатств регионов, более всего пострадавших от лесных пожаров лета 2019 года, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Жители Сибирского федерального округа уже высадили около 700 тыс. саженцев и сеянцев и вывели округ в лидеры по числу высаженных деревьев на сегодняшний день.

Сибирякам помогали в этом деятели искусств, звезды театра, кино и шоу-бизнеса. Например, в Иркутской области в высадке деревьев принял участие всемирно известный пианист-виртуоз Денис Мацуев, в Красноярском крае – актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, певица Зара, дизайнер, кутюрье и телеведущий Игорь Гуляев.

Почти 80 субъектов России откликнулись на призыв внести свой вклад в восстановление зеленого фонда страны.

К акции также присоединились молодежные и экологические организации, в том числе Всероссийское общество охраны природы (ВООП), Всероссийский студенческий корпус спасателей, Молодёжка ОНФ, Российское движение школьников, Российский союз молодежи и Российский союз сельской молодежи.

Волонтерские мероприятия пройдут до 31 октября. Стать добровольцем и посадить дерево просто. Для этого достаточно зайти на сайт www.сохранимлес.рф или в приложение в социальной сети «ВКонтакте», выбрать ближайшую точку восстановления лесов и в указанное время прибыть на место сбора участников.

Также поддержать акцию можно будет 21 сентября на Первом московском экологическом фестивале «Экофест-2019».

На специальной площадке в рамках экофестиваля через онлайн-платформу можно будет выбрать регион, вид саженца, назвать его своим именем или подарить другу, получив соответствующий сертификат. В течение дня для гостей фестиваля выступят популярные исполнители – Две Маши, Ольга Бузова, Дискотека Авария, IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, Swanky Tunes.



Организаторы фестиваля приглашают всех неравнодушных к природе и экологии москвичей и гостей столицы в Парк Горького. Начало в 13.00. Все подробности на официальном сайте кампании по восстановлению лесов www.сохранимлес.рф.