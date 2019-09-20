Иран не смог спланировать встречу по СВПД на Генассамблее ООН из-за проблем с визами

Иран не смог подготовится ко встрече министров стран-членов ядерной сделки на полях Генассамблеи ООН из-за проблем с визами США у иранской делегации, сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.

Как ранее сообщал ряд иранских СМИ, президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД, моглине попасть на сессию Генассамблеи ООН из-за отсутствия визы. Позже члены делегации, в том числе Роухани получили необходимые документы.

«Наш министр только сегодня выехал в Нью-Йорк, поэтому мы посмотрим, состоится ли там встреча министров, потому что до вчерашнего дня не было известно, получит ли наша делегация визы, чтобы поехать в Нью-Йорк. Из-за этого встреча и другие вопросы не были спланированы. Но министры иностранных дел там, поэтому давайте подождем и посмотрим, что будет в Нью-Йорке, состоится встреча на уровне министров или нет», – сказал Гариб-Абади РИА «Новости».



По его словам, Ирану требуется результат, а не просто встреча на уровне министров и политических руководителей только ради факта проведения переговоров.

«Мы ходим видеть значительный прогресс со стороны других участников. Если во встречах совместной комиссии будет нечто существенное, то Иран приветствует это», – пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия виз у иранских политиков их визит на сессию Генассамблеи ООН может сорваться.