Фигуриста Ягудина обвинили в желании нажиться на болезни Заворотнюк

Фигуристы обвинили своего коллегу Алексея Ягудина в желании нажиться на ситуации вокруг болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. По слухам, спортсмен за гонорар снялся в программе «Пусть говорят», где выступал в роли друга семьи актрисы.

«Говорят, за эту программу Ягудин получил около 200 тысяч рублей. На шоу Ягудин заявил, что является соседом Заворотнюк и часто видел у ее дома в Крекшино скорую», – рассказала телепродюсер Алина Красная «Комсомольской правде».

Олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что Ягудин «любит пиариться на чужих трагедиях». «Ягудин не такой уж и ближайший сосед Насти и Пети. Их дома находятся на приличном расстоянии друг от друга. И он никогда не дружил с Петей. Они скорее конкуренты, чем друзья. Многие наши ребята отказались идти на это шоу, согласился лишь Ягудин. Бог ему судья», – сказал спортсмен.

«Алексей не является даже мало-мальски близким к семье Заворотнюк-Чернышевых, ... то есть он осознанно солгал редакторам Первого канала и всей стране, тем самым плюнув в души членов семьи, которая сейчас переживает большую драму. Во-вторых, скорее всего, он участвовал в съемках на коммерческой основе (по крайней мере, его менеджер утверждает, что участие Алексея в ТВ-передачах возможно только за деньги), что в данных обстоятельствах просто омерзительно», – написала в своем Instagram ведущая программы «Фигурвью» Елена Родина.

По данным СМИ, у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга, которая могла быть вызвана гормональной терапией перед родами. Актриса находилась в реанимации и была частично парализована. На этой неделе она пришла в сознание, сообщалось, что она чувствует себя лучше.