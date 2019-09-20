Минюст прокомментировал сообщения об отмене профессиональных праздников

Министерство юстиции опровергло сведения об отмене профессиональных праздников, учрежденных во времена Советского Союза.

«Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма «регуляторная гильотина» не планируется», – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в числе документов СССР и РСФСР, которые предлагается отменить, оказались те, что вводят профессиональные праздники: День железнодорожника, День радио и День воздушного флота. В правительстве указали, что перечни отменяемых актов еще будут дорабатываться, однако инициатива уже вызвала беспокойство в профильных отраслях.