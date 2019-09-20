В России могут отменить ряд профессиональных праздников

В числе документов СССР и РСФСР, которые предлагается отменить, оказались те, что вводят профессиональные праздники: День железнодорожника, День радио и День воздушного флота. В правительстве указали, что перечни отменяемых актов еще будут дорабатываться, однако инициатива уже вызвала беспокойство в профильных отраслях.

В рамках «регуляторной гильотины» рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР, вводящих старейшие профессиональные праздники.

В том числе на предмет отмены рассматриваются постановления Совнаркома СССР от 28 июля 1936 года «О праздновании Дня железнодорожного транспорта Советского Союза», вводящее День железнодорожника, и от 9 июля 1940 года «О праздновании Всесоюзного дня железнодорожника», назначающее его на первое воскресенье августа, передает «Коммерсант».

Также могут быть отменены постановления Совета министров СССР от 6 мая 1967 года «О праздновании Дня радио» (7 мая) и Совнаркома от 28 апреля 1933 года «О праздновании Дня воздушного флота СССР», которым был введен первый регулярный российский праздник авиаторов, отмечавшийся до 1980-х 18 августа, а потом перенесенный на третье воскресенье месяца.

Отмечается, что, например, в ОАО РЖД мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, являются обязанностью работодателя в рамках коллективного договора.

«День железнодорожника – старейший профессиональный праздник в России. Безусловно, мы заинтересованы в его сохранении», – заявили там.

В аппарате правительства пояснили, что срок подготовки проекта постановления с конкретным списком отменяемых правовых актов с 1 февраля 2020 года, – 15 ноября.

На данный момент профильным ведомствам поручено внести свои предложения об исключении отдельных документов из перечней, а также представить в правительство предложения по их дополнению к 10 октября.

В Минкомсвязи пояснили, что поручение правительства находится в работе, и отметили, что День радио находится в общих списках актов СССР и РСФСР, а не тех, что рекомендованы к отмене.

Управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков отметил, что до октября еще будут проходить рабочие группы по формированию перечней отменяемых актов.

Он также обратил внимание на то, что целью «регуляторной гильотины» является сокращение неоправданной нагрузки на предпринимателей, и задача в том, чтобы были сокращены документы, утратившие актуальность, но содержащие обязательные требования.

Эксперт подчеркнул, что цели отменять праздники нет: на данный момент все профессиональные праздники установлены либо нормативными актами России, либо указом президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года №3018-Х, который не входит в число попадающих под «гильотину» нормативных актов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца 2019 года.