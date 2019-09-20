Профсоюзы отреагировали на идею отменить профессиональные праздники

Сообщения об упразднении профессиональных праздников из-за «регуляторной гильотины» не соответствуют действительности, поскольку они уже продублированы во всех современных нормативно-правовых актах, заявил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

«Все, что говорится сегодня, это то, что якобы эти профессиональные праздники вошли в перечень ликвидируемых нормативных документов, которыми изначально эти праздники были объявлены. Но, как говорят наши юристы, эти же праздники были продублированы уже в российских нормативных документах, более современных. И в этом смысле опасаться за них надобности нет. Повода для беспокойства нет, а хайп есть», – передает ТАСС слова Шершукова

«Другое дело, что совершенно не понятно, зачем вообще возникла мысль упразднить данные документы. Идея «регуляторной гильотины» заключалась в снижении документальной нагрузки на бизнес. Наличие профессиональных праздников, либо нормативных документов об этом никак эту нагрузку на бизнес не увеличивает и не снижает. Тем паче, что для многих социально ответственных компаний проведение профессиональных праздников – это форма стимулирования работников», – добавил он.

Напомним, ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в числе документов СССР и РСФСР, которые предлагается отменить, оказались те, что вводят профессиональные праздники: День железнодорожника, День радио и День воздушного флота. В правительстве указали, что перечни отменяемых актов еще будут дорабатываться, однако инициатива уже вызвала беспокойство в профильных отраслях.