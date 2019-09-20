Аксенов переизбран главой Крыма на второй срок

Сергей Аксенов повторно избран на должность главы Крыма сроком на пять лет.

Решение было принято на сессии республиканского парламента нового созыва. Кандидатуру Аксенова поддержали все 74 депутата, передает РИА «Новости».

Выступая перед депутатами Аксенов заявил, что в республике будет создан судостроительный кластер, объединяющий флагманов отрасли.

«Продолжится реализация проектов по модернизации промышленных предприятий и созданию новых рабочих мест. В частности, будет создан мощный судостроительный кластер, объединяющий флагманов отрасли», – сказал он.

Аксенов также пообещал наращивать государственную поддержку сельхозпроизводителей, продолжать модернизацию агропромышленного комплекса, увеличивать площади орошаемых земель, садов и виноградников.

По его словам, также будут завершены работы по созданию туристско-рекреационных кластеров в Евпатории, Коктебеле, Гурзуфе, городе Саки, Черноморском и Ленинском районах, продолжится модернизация инфраструктуры туризма.

«За пять лет завершится строительство и реконструкция важных спортивных объектов. Пройдут ремонты в сотнях сельских домов культуры, клубов и библиотек. Завершится реконструкция знаковых объектов исторического и культурного наследия Крыма», – подчеркнул Аксенов.

Он заверил, что у его команды есть четкий и выверенный план развития республики.

«В следующие пять лет мы намерены решить целый ряд социально значимых задач. Планируем полностью завершить газификацию республики. Очереди в детские сады навсегда уйдут в прошлое», – заявил Аксенов.

Также он подчеркнул, что доля дорог региональной и межмуниципальной сети, соответствующих федеральным стандартам, в целом по Крыму приблизится к 50%, в муниципалитетах составит 80%.

Глава Крыма готов продолжить историческую миссию по модернизации региона. Он отметил, что в истории российского полуострова начинается новый этап.

«За пять лет наш полуостров, образно говоря, «врос» в Россию, как растение врастает в родную почву, которая дает ему все необходимое для жизни. Устранены все инфраструктурные и другие ограничения, которые мешали развитию. Заложена надежная основа для реализации огромного потенциала нашего региона во всех сферах», – сказал Аксенов.

По его словам, республика должна стать «передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны, образцом и центром притяжения для всего Русского мира».

На прошлой неделе президент Владимир Путин внес на рассмотрение госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Среди них Аксенов, первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов.

Позже Аксенов сообщил, что все главы городов и районов Крыма сложили полномочия, будет сформирована новая команда.

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