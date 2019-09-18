В Крыму сложили полномочия все главы городов и районов

Все главы городов и районов Крыма сложили полномочия, будет сформирована новая команда, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы», – заявил Аксенов в своем «ВКонтакте».

Он сообщил, что скоро вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций на заседаниях сессий городских округов и муниципальных районов.

На прошлой неделе президент Владимир Путин внес на рассмотрение госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Среди них Аксенов, первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов.