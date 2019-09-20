В Кремле допустили встречу Путина с генсеком ОПЕК

Президент России Владимир Путин может пообщаться с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо на полях форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, может», – сказал он, отвечая на вопрос о возможной беседе на полях форума, передает ТАСС.

Ранее Баркиндо сообщил, что примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который пройдет в Москве со 2 по 5 октября. Генсек ОПЕК принимал участие в РЭН и в предыдущие годы.

В 2018 году Путин провел с Баркиндо отдельную встречу на полях РЭН.