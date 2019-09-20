«Искандер-М» поразил «критически важный объект» на учениях «Центр-2019»

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в рамках учений «Центр-2019» уничтожили «критически важный объект условного противника», сообщили в пресс-службе Минобороны.

В Минобороны уточнили, что военнослужащим Центрального военного округа удалось успешно поразить цель на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Эффективность поражения была оценена при помощи беспилотника «Орлан-10», передает ТАСС.

Кроме того, в ходе учений «Центр-2019» расчеты ОТРК «Искандер-М» выполнили нормативы по переводу комплекса в боевое положение и перегрузке ракет.

Ранее Минобороны раскрыло план командно-штабных учений «Центр-2019». При этом глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркивал, что учения не направлены против других стран.

Стратегические командно-штабные учения «Центр – 2019» проходят с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях принимают участие порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Кроме того, в маневрах принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

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