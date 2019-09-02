Российский танкер впервые преодолел Северный морской путь на экологичном топливе

Нефтеналивной танкер «Совкомфлота» «Проспект Королева» первым в мире прошел Северный морской путь (СМП) на сжиженном природном газе в ходе коммерческого рейса из Мурманска в Китай. Об этом рассказал капитан судна Олег Шишкин и ледовый советник рейса, капитан дальнего плавания Василий Ермаков.

Танкер с нефтью стартовал из Мурманска 26 августа, он стал первым в мире крупнотоннажным нефтеналивным танкером, преодолевшим СМП на природном газе, передает РИА «Новости».

«Мы шли со скоростью почти 13 узлов, когда я, стоя на мостике, поймал себя на мысли: если не смотреть в иллюминатор, никто не скажет, что судно движется – нет ни вибрации, ни шума, ни выхлопов из трубы. Чистое море за нами, чистое небо над нами и тишина», – поделился впечатлениями от рейса Ермаков.

Протяженность рейса составила 2118 морских миль, судно двигалось на протяжении более семи суток, средняя скорость составляла 12,2 узла при плановых 12.

Ермаков отметил, что благоприятная погода и ледовая обстановка помогли улучшить показатели.

Маршрут был пройден без ледокольного сопровождения, дважды на пути встречались крупные айсберги.

«Судно прошло севернее традиционного маршрута, пролегающего выше Новосибирских островов, где в текущий момент ледовые условия были сложнее. И в этом еще одна особенность рейса. Полагаем, что проложенный нами более северный маршрут, как и «маршрут Тихонова», будет востребован при организации коммерческих рейсов танкеров-газовозов в восточном направлении», – пояснил Шишкин.

Главный инженер «Совкомфлота» Игорь Тонковидов пояснил, что СМП имеет огромные перспективы как национальная транспортная артерия и как международный транспортный коридор, соединяющий Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Интенсивность судоходства по СМП растет год от года. ... Очевидно, что рост интенсивности судоходства не должен повлиять на экосистему Арктики. Именно поэтому суда, использующие экологически более чистое топливо, становятся основой для морской транспортировки грузов в Арктическом регионе», – отметил Тонковидов.

В конце августа сообщалось, что ВЭБ может профинансировать поставки 15 танкеров-газовозов, которые будут построены на верфи «Звезда».