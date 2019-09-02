Вассерман объяснил отказ от секса

Телеведущий Анатолий Вассерман рассказал, почему решился отказаться от секса на всю жизнь в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

«Поспорили мы с одним сокурсником. Я доказывал, что все ограничения половой жизни, если когда-то и имели смысл, то сейчас давно устарели, и чем скорее мы о них забудем, тем здоровее будем. Мой оппонент заявил, что «это ты для себя свободу отстаиваешь». Тогда по юношеской глупости взвился на дыбы, ударил себя пяткой в грудь и заорал: «Я тебе докажу, что не для себя стараюсь, я вообще половой жизнью жить не буду», – рассказал Вассерман в передаче.

Эфир доступен на YouTube-канале НТВ.

Он отметил, что не нарушил свой обет, раньше его соблюдать было «тяжеловато», а в нынешнем возрасте легко.

Ранее Вассерман снимался в новогоднем клипе телеведущей и певицы Ольги Бузовой.