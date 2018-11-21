Вассерман снялся в новогоднем клипе Бузовой

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила к Новому году клип на песню «Танцуй под Бузову», в котором снялся телеведущий и участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

«Такой работы вы от меня точно не ждали, но поверьте, я и сама от себя такого не ожидала. Спасибо всем моим друзьям, что как и я, вы умеете смеяться надо мной», – написала она в своем Instagram.

В клипе снялись Вассерман, актер Андрей Гайдулян, актриса Александра Валескевич и несколько известных блогеров.