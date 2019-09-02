Россиянина задержали в Атлантике на паруснике с кокаином

Испанские пограничники в международных водах у Азорских островов перехватили парусник под американским флагом с 800 килограммами кокаина, сообщают СМИ.

На судне задержали троих человек, в числе которых русский, серб и мексиканец, сообщила испанская телекомпания PTBE со ссылкой на управление полиции Канарских островов, передает «Интерфакс».

В июле в Уругвае задержали граждан России, которые организовали побег итальянского наркобарона Рокко Морабито.