Лавров заявил об откровенной провокации Ирана Вашингтоном

США при поддержке своих региональных партнеров по-прежнему пытаются спровоцировать Иран, заявил глава МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Наши американские партнеры при поддержке некоторых своих региональных союзников откровенно пытаются спровоцировать Иран», – цитирует Лаврова ТАСС.

Кроме того, глава ведомства отметил, что Вашингтон после объявления о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе продолжает требовать от Тегерана выполнять все обязательства по соглашению.

«СВПД – это очень деликатный баланс интересов, обязательств и компромиссов. Он не может быть разобран на части, когда одна часть подлежит выполнению, а вторая – необязательная. Это абсолютно исключено», – отметил министр.

Ранее Лавров обеспокоился схожестью нынешней ситуации с Ираном и подготовки США к атаке на Ирак в 2003-м.

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