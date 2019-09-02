Эксперт отметил революционное решение немецких властей о бизнесе цифровых монополий

Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС, доцент факультета права НИУ-ВШЭ Алексей Иванов прокомментировал газете ВЗГЛЯД успешно оспоренное Facebook Inc. решение немецких властей о запрете экспортирования личных данных пользователей.

Facebook Inc. успешно оспорила в немецком суде решение Федерального ведомства по картелям ФРГ, запретившего компании экспортировать личные данные пользователей, собираемых ею в WhatsАpp и на сторонних сайтах, пишет Reuters.

Высший региональный суд Дюссельдорфа отменил решение ведомства, принятое в феврале текущего года. Тогда регулятор обосновал свое решение тем, что использование пула пользовательских данных, собираемых Facebook на различных платформах, является злоупотреблением доминирующей рыночной позицией соцсети.

«Решение Bundeskartellamt (Федерального управления ФРГ по картелям – прим. ВЗГЛЯД) довольно революционно, может быть не по влиянию на бизнес цифровых монополий непосредственно, но по формированию новой антимонопольной политики», – отметил Алексей Иванов.

Немецкий регулятор впервые официально в решении признал то, о чем говорят инвесторы и эксперты, но чего не могло никак корректно описать антимонопольное право – монополизацию рынков за счет контроля данных, пояснил эксперт.

«Для того, чтобы «поймать» эту новую цифровую реальность работы рыночной экономики, немецкому ведомству потребовалось проявить изрядную гибкость, принимая, по сути, междисциплинарное решение – на стыке антимонопольного права и права персональных данных», – добавил директор Института права и развития ВШЭ.

Дюссельдорфский суд впервые столкнулся с подобной «междисциплинарностью» и отправил решение Bundeskartellamt «по большому кругу» судебных рассмотрений, сняв с Facebook наложенные ограничения, уточнил Иванов.

«Очевидно, что без инновационности в рассмотрении проблем монополизации на рынках цифровой экономики мы далеко не уедем, и структурные проблемы, вызванные безудержным ростом рыночной власти цифровых платформ, будут только нарастать. Но, как показал этот кейс, видимо, такая адаптация антимонопольного регулирования должна идти через изменение законодательства, а не практику – слишком велика зависимость судов от представлений прошлой эпохи, от накопленного опыта правоприменения. И немецкие парламентарии уже внесли ряд предложений в этом направлении», – пояснил эксперт.

Многое из того, что сейчас рассматривают законодатели в Германии, предлагалось в России больше года назад в рамках первой редакции Пятого антимонопольного пакета, но было отвергнуто из-за зависимости юридического сообщества от устаревших представлений о роли антимонопольного регулирования в развитии новой экономики, добавил Иванов.

«Видимо, будем теперь заимствовать новый законодательный опыт уже у немцев после его принятия», – заключил эксперт.