США не определились с ответственным за атаку на НПЗ в Саудовской Аравии

Соединенные Штаты пока не решили, кто несет ответственность за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявили в Пентагоне.

США изучают, как работали их системы Patriot во время атаки на эти объекты в Саудовской Аравии, добавили в ведомстве, передает ТАСС.

«У нас есть данные, что в некоторой степени иранцы несут ответственность за это. Но пусть Саудовская Аравия сделает выводы», – сказал помощник руководителя Пентагона Джонатан Хоффман, передает РИА «Новости».

Он отметил, что главной целью США является недопущение конфликта на Ближнем Востоке.

Хоффман добавил, что американские военные эксперты работают в Саудовской Аравии и оказывают помощь в установлении обстоятельств произошедшего.

Иран заподозрили в причастности к атаке беспилотников в ночь на 14 сентября на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. Инцидент привел к приостановке производства и потере половины нефтедобычи этой страной. Поставки нефти были полностью восстановлены во вторник.

В Иране все обвинения отвергли и назвали ложью.