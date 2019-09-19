Порошенко назвал условие для выборов в Донбассе

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы в Донбассе возможны только при условии, если ООН введет в регион миротворцев.

«Значительно усилит и упростит создание компонента безопасности принятие решения Совета безопасности ООН относительно миротворческой миссии», – цитирует высказывание политика портал «Новости Донбасса».

Порошенко уверен, что миротворцы смогут «разоружить незаконные вооруженные формирования», вывести тяжелую военную технику и взять контроль над границей с Россией.

«В конце концов, создадут условия безопасности, чтобы защитить жителей оккупированной территории», – отметил экс-президент.

По его мнению, после введения миротворцев в Донбасс смогут вернуться украинские партии, СМИ и переселенцы, что нужно для демократических выборов.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае, если конфликт в регионе не будет разрешен путем переговоров в Минске, то Киев вернется к идее введения миротворцев в Донбасс.