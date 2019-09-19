Ученые нашли под Петербургом причину ледникового периода

В добытых в окрестностях Санкт-Петербурга и на юге Швеции породах обнаружены следы космической пыли, которая является одной из причин глобального ледникового периода, говорится в статье, опубликованной в журнале ScienceAdvances.

Ученые установили, что около 466 млн лет назад между орбитами Марса и Юпитера произошло столкновение двух астероидов. Пыль, образовавшаяся в результате столкновения, оседала на Землю в течение 2 млн лет. Исследователи считают, что она блокировала солнечный свет, из-за чего температура на планете понизилась, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью.

Частицы этой пыли периодически находят в образцах разных геологических эпох, однако новые образцы содержали в себе ее рекордную концентрацию.

Ученые отмечают, что химический состав частиц космической пыли указывает на их принадлежность к числу так называемых L-хондритов – каменных метеоритов, которые образовались около 500 млн лет после распада другого гигантского метеорита.

Ордовикское вымирание произошло около 450-440 млн лет назад, в результате чего исчезли около 60% морских беспозвоночных.

Ранее ученые обнаружили в Сибири серьезную угрозу мировой экологии.