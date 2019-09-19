В Кремле высказались о сотрудничестве с Израилем после выборов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить тесное и доверительное сотрудничество с Израилем вне зависимости от итогов парламентских выборов.

«Безусловно, мы наблюдаем за результатами выборов, это все исключительно внутренние дела Государства Израиль. Единственное, что для нас является важным – мы надеемся, что кто бы ни сформировал правительство в Израиле, будет продолжать тесные, доверительные, носящие особый характер двусторонние отношения и взаимодействие в самых разных областях между Россией и Израилем», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, 17 сентября в Израиле прошли выборы в кнессет. После обработки 90% бюллетеней ЦИК Израиля сообщил, что оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» лидирует с минимальным отрывом, получая 26,5% голосов избирателей, что соответствует 32 депутатским мандатам в 120-местном кнессете.

Партия «Ликуд» во главе с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху набрала 25,8% голосов, этот результат позволяет претендовать на 31 депутатское место.

Израильский эксперт, бывший дипломат Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что время Нетаньяху прошло, ему пора уходить.