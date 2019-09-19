В НАТО исправили ошибку в названии Азовского моря

Организация НАТО исправила ошибку в статье своего эксперта по морской безопасности, в которой говорилось о неизвестном ранее «море Азимова», написав, что речь идет об Азовском море.

Ранее в опубликованной на сайте НАТО статье, рассказывающей об эксперте по морской безопасности и посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, содержалась отсылка на «недавние события в Персидском заливе и море Азимова».

Опубликованная в среду статья была откорректирована в четверг утром.

«Недавние события в Персидском заливе и Азовском море продемонстрировали необходимость военно-морской мощи, а также необходимость для сил НАТО быть способными находить и уничтожать мины», – передает РИА «Новости» актуальный текст статьи.



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