В НАТО исправили ошибку в названии Азовского моря

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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Зеленский ударил по «бандеровцам»

«Деятельность Вятровича была абсолютно антигосударственной», – утверждают в Верховной радеФото: Андрей Гудзенко/LIGA.net,
Правительство Украины приняло громкое кадровое решение − в отставку уходит скандальный директор Института нацпамяти Владимир Вятрович. Про таких, как этот человек, принято говорить – «он просто ненавидит всё русское». На деле Вятрович стоял во главе сложной миссии по конструированию украинского исторического мифа. Что же теперь будет с культом Бандеры и Шухевича?  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Испанский кризис – симптом болезни Европы

Никита Коваленко, политический обозреватель
Не так давно внутриполитическими перипетиями и перестановками в правительстве гремели итальянцы. Теперь их примеру последовали испанцы. Но это не проблемы отдельных стран. Это слом всей традиционной политической системы Европы. Подробности...

Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...
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Пора изживать комплекс национального большинства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
То, что в России при необязательности изучения региональных языков молодежь будет выбирать русский, – это не какая-то государственная политика, это естественный процесс. Остановить который невозможно. Подробности...
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              В НАТО исправили ошибку в названии Азовского моря

              19 сентября 2019, 11:41

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Организация НАТО исправила ошибку в статье своего эксперта по морской безопасности, в которой говорилось о неизвестном ранее «море Азимова», написав, что речь идет об Азовском море.

              Ранее в опубликованной на сайте НАТО статье, рассказывающей об эксперте по морской безопасности и посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, содержалась отсылка на «недавние события в Персидском заливе и море Азимова».

              Опубликованная в среду статья была откорректирована в четверг утром.

              «Недавние события в Персидском заливе и Азовском море продемонстрировали необходимость военно-морской мощи, а также необходимость для сил НАТО быть способными находить и уничтожать мины», – передает РИА «Новости» актуальный текст статьи.

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