Составлен первый тур на Курилы для туристов из Японии

Правительство Японии составило маршрут первого пробного туристического проекта на Курильские острова Итуруп и Кунашир в рамках совместной с Россией экономической деятельности на островах.

Поездка запланирована на шесть дней с 11 октября, в ней примут участие 50 человек, сообщает телекомпания NHK.

Издание уточняет, что в ходе поездки правительство Японии надеется прояснить вопросы по продвижению совместной экономической деятельности с Россией, а также улучшить перспективы подписания мирного договора.

Отмечается, что туристы посетят горячие источники и Белые скалы на Итурупе, собор русской православной церкви и музей на Кунашире, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале сентября Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о первой поездке туристов на Южные Курилы.

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