Россия позвала японских туристов на Курилы

Президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в четверг договорились о первой поездке туристов на Южные Курилы в октябре 2019 года.

Как сообщает агентство Киодо, не уточняется, на какой именно из четырех островов Южных Курил, на которые претендует Япония, состоится тур. Проект планируют осуществить в рамках совместной хозяйственной деятельности на этих островах, передает РИА «Новости».

Напомним, в июле 2018 года сотрудники российской таможни на Курилах изъяли у японских туристов спутниковые телефоны, поскольку они не были задекларированы и отсутствовало разрешение на их ввоз.

Как известно, ввоз таких средств связи, как спутниковые телефоны, на территорию России требует разрешения Госсвязьнадзора при Минсвязи. Японцы же считают Южные Курилы собственной территорией и применение российских законов на этих островах не признают.