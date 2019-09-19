«Федор» предложил колонизировать космос роботами

Роботы-аватары необходимы для колонизации Солнечной системы, заявил антропоморфный робот «Федор».

«Луна, Марс... Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров», – говорится в его Twitter-аккаунте.

«Федор» заявил о готовности роботов представить людям «предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы», которая должна будет «обеспечить развертывание и обслуживание научных станций в далеком космосе».

Напомним, «Федор» побывал на МКС.

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что в будущем робота могут использовать для популяризации космонавтики.

Специалист по робототехнике из США Таскин Падир считает, что аналогичного человеку робота никогда не создадут, но такие разработки, как «Федор», необходимы.

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