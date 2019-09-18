Выпускникам колледжа Табакова будут выдавать дипломы о высшем образовании

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Как потрясения на рынке нефти скажутся на рубле

Эксперты ждут благоприятной осени для нефти и рубля Фото: Егор Алеев/ТАСС
Атака дронов на крупнейший нефтяной завод Саудовской Аравии помогла нефти пойти вверх. Однако черное золото не рвануло к 100 долларам за баррель – оно не доросло даже до 70 долларов. Причина этого: никто не понимает, насколько серьезны последствия произошедшего. А поэтому эксперты все еще не исключают скачка нефти ввысь. Правда, к резким изменениям курса рубля это не приведет.  Подробности...
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Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Американская разведка послала шифровку российским коллегам

На фото – дачный комплекс российского посольства под Вашингтоном. Именно здесь, по мнению американцев, были установлены некие «шпионские устройства»Фото: кадр из видео
В Соединенных Штатах продолжают клеймить российскую разведку и рассказывать, как она обыгрывает ФБР, в том числе с помощью новейших технических достижений. В нашумевшей публикации интересно не только то, что ровно те же самые методы использует в Москве ЦРУ. Важнее многочисленные детали, разбросанные по тексту и предназначенные для того, чтобы дать сигналы специалистам. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...

Пора изживать комплекс национального большинства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
То, что в России при необязательности изучения региональных языков молодежь будет выбирать русский, – это не какая-то государственная политика, это естественный процесс. Остановить который невозможно. Подробности...
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Болтон ушел, а проблемы остались

Владимир Добрынин, журналист
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности, но напряженность в Карибском регионе не упала – скорее, наоборот, повысилась. Это закономерное следствие политики Соединенных Штатов, создающих и раздувающих проблемы везде, где возможно. Подробности...
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              Выпускникам колледжа Табакова будут выдавать дипломы о высшем образовании

              18 сентября 2019, 21:25

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Изменение программы подготовки актеров в Московском театральном колледже Олега Табакова подразумевает переход на пятилетнее обучение, по итогам которого выпускникам выдадут дипломы о высшем образовании. Об этом сообщил художественный руководитель колледжа, народный артист России Владимир Машков.

              «Мы с радостью и невероятной благодарностью узнали, что президент Владимир Путин поддержал нашу инициативу по проведению эксперимента, в ходе которого ученики нашей школы будут выходить с дипломом о высшем образовании. Мы изменяем структуру обучения, у нас вводятся многие дополнительные предметы, и обучение будет проходить не четыре года, а пять лет – это самая правильная форма обучения», – передает его слова ТАСС.

              Художественный руководитель колледжа отметил, что театральную школу Олега Табакова заканчивают ребята, «уже профессионально подготовленные к работе, серьезным ролям», но они вынуждены идти в вуз за дипломом о высшем образовании.

              «Фактически обучение актера с учетом колледжа составляет восемь лет. Бесспорно, актер должен обучаться всю жизнь, так как он растет, развивается, а его опыт и есть основа его существования на сцене. Но я уверен, что актер должен как можно раньше выходить на профессиональную сцену образованным, с полным багажом знаний и развивать их дальше. А понятие «среднее образование артиста» мне кажется неправильным», – заметил Машков.

              Разработка программы идет уже полтора года, в колледже надеются на скорейшее внедрение системы.

              «Олег Павлович Табаков был бы рад такому движению. А результат этого эксперимента всем можно будет проверить: наша деятельность – публичная. Я надеюсь, в перспективе не только нам, но и другим театрально-образовательным учреждениям позволят работать по этой системе», – отметил худрук колледжа.

              Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с правительством Москвы обеспечить проведение на базе колледжа эксперимента по внедрению образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования.

              Московский театральный колледж Олега Табакова был основан в 2009 году. Он готовит специалистов по специальности среднего профессионального образования «актерское искусство». Набор проходит раз в два года среди окончивших девять классов общеобразовательной школы. Основал школу народный артист СССР Олег Табаков. После смерти Табакова в 2018 году преемником стал один из его учеников, народный артист РФ Владимир Машков.


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