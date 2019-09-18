Выпускникам колледжа Табакова будут выдавать дипломы о высшем образовании

Изменение программы подготовки актеров в Московском театральном колледже Олега Табакова подразумевает переход на пятилетнее обучение, по итогам которого выпускникам выдадут дипломы о высшем образовании. Об этом сообщил художественный руководитель колледжа, народный артист России Владимир Машков.

«Мы с радостью и невероятной благодарностью узнали, что президент Владимир Путин поддержал нашу инициативу по проведению эксперимента, в ходе которого ученики нашей школы будут выходить с дипломом о высшем образовании. Мы изменяем структуру обучения, у нас вводятся многие дополнительные предметы, и обучение будет проходить не четыре года, а пять лет – это самая правильная форма обучения», – передает его слова ТАСС.

Художественный руководитель колледжа отметил, что театральную школу Олега Табакова заканчивают ребята, «уже профессионально подготовленные к работе, серьезным ролям», но они вынуждены идти в вуз за дипломом о высшем образовании.

«Фактически обучение актера с учетом колледжа составляет восемь лет. Бесспорно, актер должен обучаться всю жизнь, так как он растет, развивается, а его опыт и есть основа его существования на сцене. Но я уверен, что актер должен как можно раньше выходить на профессиональную сцену образованным, с полным багажом знаний и развивать их дальше. А понятие «среднее образование артиста» мне кажется неправильным», – заметил Машков.

Разработка программы идет уже полтора года, в колледже надеются на скорейшее внедрение системы.

«Олег Павлович Табаков был бы рад такому движению. А результат этого эксперимента всем можно будет проверить: наша деятельность – публичная. Я надеюсь, в перспективе не только нам, но и другим театрально-образовательным учреждениям позволят работать по этой системе», – отметил худрук колледжа.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с правительством Москвы обеспечить проведение на базе колледжа эксперимента по внедрению образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования.

Московский театральный колледж Олега Табакова был основан в 2009 году. Он готовит специалистов по специальности среднего профессионального образования «актерское искусство». Набор проходит раз в два года среди окончивших девять классов общеобразовательной школы. Основал школу народный артист СССР Олег Табаков. После смерти Табакова в 2018 году преемником стал один из его учеников, народный артист РФ Владимир Машков.