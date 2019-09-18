Путин поручил провести эксперимент с учебной программой для творческих профессий

Президент России Владимир Путин поручил правительствам России и Москвы провести эксперимент по введению специальной учебной программы для творческих профессий. Базой для эксперимента станет Московская театральная школа имени Олега Табакова, следует из перечня поручений российского лидера.

«Правительству РФ совместно с правительством Москвы обеспечить проведение на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Московский театральный колледж при государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы «Московский театр под руководством О.Табакова» эксперимента по апробации и внедрению образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными назначены премьер Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Они должны предоставлять доклад на тему до 15 декабря, а затем – ежеквартально до 15 марта 2021 года включительно.

Также поручено рассмотреть необходимые изменения в устав театрального колледжа Московского театра под руководством Олега Табакова.