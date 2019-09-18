Эстония призвала страны Балтии вместе добиваться компенсации за «советскую оккупацию»

Страны Прибалтики должны добиваться возмещения ущерба от «советской оккупации» совместными усилиями, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Несомненно, разумно будет принять во внимание исторический аспект, оценить ущерб по существу и, глядя в будущее, совместно обсудить, возможно ли формирование позиций с юридическим значением и в каком виде. В Литве даже был принят закон об оккупационном ущербе, который обязывает правительство заниматься этим вопросом. В Латвии по аналогии с Эстонией было принято соответствующее постановление парламента», – передает слова Рейнсалу ТАСС.

Рейнсалу заявил, что сомнения в целесообразности требований «ущерба от советской оккупации» равнозначны ее отрицанию.

«Если есть ущерб, пострадавшие и жертвы, то есть и виновный», – заявил он.

По его словам, комиссия по оценке ущерба от «советской оккупации» при минюсте продолжает свою работу. Уже составлен доклад о «человеческих жертвах оккупации», сообщил глава МИД Эстонии, не уточнив их количество.

Газета ВЗГЛЯД ранее подсчитала, сколько «русские оккупанты» вложили в страны Прибалтики.