Раскритиковавшего бельгийцев Юнкера обвинили в пьянстве

Взгляд
18 сентября, среда  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
Разделы

Как потрясения на рынке нефти скажутся на рубле

Эксперты ждут благоприятной осени для нефти и рубля Фото: Егор Алеев/ТАСС
Атака дронов на крупнейший нефтяной завод Саудовской Аравии помогла нефти пойти вверх. Однако черное золото не рвануло к 100 долларам за баррель – оно не доросло даже до 70 долларов. Причина этого: никто не понимает, насколько серьезны последствия произошедшего. А поэтому эксперты все еще не исключают скачка нефти ввысь. Правда, к резким изменениям курса рубля это не приведет.  Подробности...
Перейти а раздел…

Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
Перейти а раздел…

Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
Перейти а раздел…

Американская разведка послала шифровку российским коллегам

На фото – дачный комплекс российского посольства под Вашингтоном. Именно здесь, по мнению американцев, были установлены некие «шпионские устройства»Фото: кадр из видео
В Соединенных Штатах продолжают клеймить российскую разведку и рассказывать, как она обыгрывает ФБР, в том числе с помощью новейших технических достижений. В нашумевшей публикации интересно не только то, что ровно те же самые методы использует в Москве ЦРУ. Важнее многочисленные детали, разбросанные по тексту и предназначенные для того, чтобы дать сигналы специалистам. Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Пора изживать комплекс национального большинства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
То, что в России при необязательности изучения региональных языков молодежь будет выбирать русский, – это не какая-то государственная политика, это естественный процесс. Остановить который невозможно. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Болтон ушел, а проблемы остались

Владимир Добрынин, журналист
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности, но напряженность в Карибском регионе не упала – скорее, наоборот, повысилась. Это закономерное следствие политики Соединенных Штатов, создающих и раздувающих проблемы везде, где возможно. Подробности...

Американские соцсети приватизируют право на общение

Максим Соколов, публицист
Достижение Цукерберга и ему подобных в том, что они изобрели частную, но при этом очень большую, прямо-таки универсальную систему человеческой коммуникации. Но объявили, что как хозяева они вправе решать и вязать, как им заблагорассудится. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
    Перейти а раздел…

    Как противокорабельные ракеты поражают цель

    Корейский беспредел в российских водах

    Почему Польша — «гиена Европы»

      Перейти а раздел…

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

          Перейти а раздел…
          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Саудовская Аравия нашла иранские ракеты и беспилотники на месте нападения на НПЗ
              Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на нефтяные объектыТрамп назвал имя нового советника по нацбезопасностиАдвокат Кучерена решил защищать актера УстиноваТрамп назвал имя нового советника по нацбезопасности
              Киев отказался подписать «формулу Штайнмайера»Главу института нацпамяти Украины Вятровича уволилиВ Минпросвещения объяснили, зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языкуВ отношении мужчины-учителя с маникюром «приняли меры»
              Эксперт: О’Брайен будет строго проводить линию ТрампаСекретаря президента Грузии подозревают в причастности к помилованию убийцРосстат вновь зафиксировал дефляцию в 0,1%В РПЦ выступили против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО

              Главная тема


              Рассекречены детали советской атомной "головоломки"

              урегулирование в Донбассе


              Киев назвал «идеальным» вариантом размещение ВСУ на границе с Россией

              «зима близко»


              В «Гисметео» сказали, когда в Москве пойдет первый снег

              «мощная модель»


              В Крыму заявили о психической атаке со стороны Украины

              Видео

              историческое название


              Переименование Крыма приведет в бешенство Украину

              после атаки дронов


              Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400

              нападение браконьеров


              Корейские моряки готовы биться за российскую акваторию

              энергетические правила


              Газпром заработает на европейском выборе Украины

              викторина


              Змеи России − ядовитая или нет?

              Навязчивая пропаганда


              Сергей Худиев: Людоедство делают «элитарным пороком»

              Цепочка закономерностей


              Владимир Добрынин: Болтон ушел, а проблемы остались

              Шаг к глобализации


              Анна Долгарева: Пора изживать комплекс национального большинства

              на ваш взгляд


              Чем является Израиль для России?

              Раскритиковавшего бельгийцев Юнкера обвинили в пьянстве

                 18 сентября 2019, 19:12
              Фото: Julien Mattia/Zuma/Global Look Press
              Текст: Елизавета Булкина

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Главы двух городов в Бельгии потребовали от председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера официально извиниться за высказывание о том, что в бельгийских городах нетерпимо относятся к франкоговорящим людям. По мнению бельгийских политиков, сделавший такие заявления Юнкер «был пьян, каким он бывает большую часть дня».

              «За те 30 лет, что я бываю на бельгийском побережье, я заметил, что терпимости становится все меньше. 30 лет назад я заходил там в мясной магазин, в булочную и спокойно делал заказ на французском языке. Сегодня это не проходит. Поэтому я говорю на немецком – немецкий они принимают. Бельгия перестала быть образцом успешного сосуществования, и это меня огорчает», – хаявил председатель ЕК, пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание De Tijd.

              Юнкер считает, что это исключительно бельгийское явление, а не отражение европейских проблем. «Бельгия – это государство, но входящие в нее сообщества воспринимают себя отдельными нациями, особенно Фландрия. У Валлонии нет такого, а вот Фландрия считает себя страной и ведет себя соответственно. И удивительно смотреть, как эти два субъекта, которые на самом деле очень разные, живут вместе, не живя при этом вместе», – сказал он.

              Такие слова председателя Еврокомиссии вызвали волну возмущения во Фландрии. Мэр города Остенде Барт Томмелейн заявил, что это очень «странное» мнение. «Мы здесь всем рады и неважно, на каком языке человек говорит».

              Также заявление Юнкера раскритиковал мэр соседнего города Мидделькерк Жан-Мари Дедекер. «Думаю, что Юнкер просто был пьян, когда пришел сюда и заказал себе стейк. Владелец магазина, вероятно, не смог разобрать, что он ему сказал. И если они его не поняли, то он, вероятно, был пьян, каким он бывает большую часть дня»,- заявил он.

              Дедекер считает, что «президенту Еврокомиссии не пристало делать такие заявления». «Это серьезное оскорбление, он должен извиниться».

              Ранее Юнкер назвал радикальные и евроскептические европейские партии «глупыми националистами, влюбленными в собственные страны». 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............