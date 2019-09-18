Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова

Суд в Москве закрыл процесс по делу адвоката Хасавова, который обвиняется в воспрепятствовании правосудию по делу экс-чиновников Дагестана.

«Хасавов имеет статус адвоката по уголовному делу в Лефортовском суде Москвы в отношении Раюдина Юсуфова и Абдусамада Гамидова. Поэтому считаю необходимым обеспечить безопасность лица, признанного потерпевшим по данному уголовному делу», – приводит ТАСС слова представителя СК, который попросил провести судебное заседание в закрытом режиме во избежание оглашения тайны следствия и сведений по делу.

Суд удовлетворил ходатайство СК, которое поддержал также прокурор.

17 сентября Хасавов был задержан в Лефортовском суде, ему предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче показаний. Хасавов защищал в суде бывшего дагестанского премьера Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, которые обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере.