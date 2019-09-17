Скандальный адвокат экс-премьера Дагестана задержан в Лефортовском суде

В Лефортовском суде задержали адвоката Дагира Хасавова, ему предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче показаний, сообщил защитник Хасавова Нариман Аджиев.

Хасавова задержали на процессе по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновников Дагестана, передает «Интерфакс».

Он защищал экс-главу правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его зама Раюдина Юсуфова, передает РЕН ТВ.

По некоторым данным, один из свидетелей изменил свои показания под давлением адвоката, который якобы угрожал ему и его семье.

Хасавов обвиняется по ч. 1 ст. 294 и ч. 4 ст. 309 УК России. По одной только 309 статье ему грозит срок до семи лет. Аджиев сообщил, что его клиента задержали на двое суток, передает ТАСС.

Адвокат Эдуард Исецкий предположил, что задержание может быть связано с комментариями Хасавова в соцсетях.

«На него надели наручники и увезли», – сообщил Исецкий.

Исецкий утверждает, что на защиту бывших дагестанских чиновников оказывалось давление. По словам Исецкого, для защиты прокуроров суд был оцеплен силовиками.

Напомним, Хасавов также защищал экс-сотрудника УФСБ Владислава Новикова (осужден за мошенничество), экс-имама московской мечети «Ярдям» Махмуда Велитова (осужден за оправдание терроризма), экс-полпреда президента в Сахалинской области Виталия Гулия (обвинялся в экстремизме).

Сам Хасавов также был фигурантом уголовного дела – в 2012 году он в достаточно резкой форме предложил легализовать в России суд шариата и пригрозил, что верующие «зальют город (Москву – прим. ВЗГЛЯД) кровью», если это не будет сделано.