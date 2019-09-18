Московский патриархат отреагировал на письмо священников об уголовных делах из-за беспорядков в столице

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата прокомментировал публичное обращение священнослужителей по фигурантам дела о задержанных в ходе несогласованных акций в Москве.

«Православная Церковь печалуется перед властью за людей несправедливо осужденных, униженных, обездоленных, подвергаемых эксплуатации. Милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несет справедливую кару за преступления», – сказано в комментарии Московского патриархата со ссылкой на учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека.

В сообщении также отмечено, что «правозащитная деятельность Церкви направлена на конкретную личность, чьи права могут быть нарушены» и не подразумевает использование факта осуждения политическими движениями для борьбы за собственную власть.

Кроме того, в комментарии сказано, что детали уголовных дел вряд ли известны священникам, проживающим в Австрии, Белоруссии, Гонконге, Испании, Украине и даже России, поэтому они не могут быть уверены в чьей-то виновности или невиновности.

Синоидальный отдел уточнил, что из-за большого общественного интереса к судебным процессам над задержанными Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора изучит материалы дел, а в случае в необходимости окажет им квалифицированную правовую помощь.

Ранее на письмо священников, призвавших пересмотреть приговоры, вынесенные участникам несогласованных акций в Москве, отреагировал зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.