В РПЦ отреагировали на письмо священников об уголовных делах после беспорядков в Москве

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отреагировал на письмо священников, призвавших пересмотреть приговоры, вынесенные участникам несогласованных акций в Москве.

По словам Кипшидзе, авторам послания должно быть известно, что «политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой», передает РИА «Новости».

«Дело в том, что борьба с властью никогда не была и не будет миссией церкви», – добавил он.

Церковь, по словам представителя РПЦ, «имеет право печалования и активно им пользуется, в том числе непублично».

По мнению Кипшидзе, призвание пастыря – «воспитать неподкупного и верного правосудию судью, честного правоохранителя и адвоката», и эти люди, действуя каждый на своем месте по вере и совести, насколько возможно, изменят мир к лучшему.

Он указал также, что ряд положений заявления «имеет мало общего с правовой защитой».

Представитель РПЦ дал совет небезразличным священникам «собрать средства на знающего адвоката, который мог бы действительно помочь».

«Эти священники чувствуют общественный запрос на справедливость и попытались его удовлетворить, как смогли», – сказал Кипшидзе.

Ранее портал «Правмир» опубликовал открытое письмо, в котором несколько десятков священников РПЦ выразили недоумение приговорами суда в отношении участников незаконных акций в Москве «в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.