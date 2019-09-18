Глава Амурской области доложил Путину о ликвидации последствий паводка

Взгляд
18 сентября, среда  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
Разделы

Как потрясения на рынке нефти скажутся на рубле

Эксперты ждут благоприятной осени для нефти и рубля Фото: Егор Алеев/ТАСС
Атака дронов на крупнейший нефтяной завод Саудовской Аравии помогла нефти пойти вверх. Однако черное золото не рвануло к 100 долларам за баррель – оно не доросло даже до 70 долларов. Причина этого: никто не понимает, насколько серьезны последствия произошедшего. А поэтому эксперты все еще не исключают скачка нефти ввысь. Правда, к резким изменениям курса рубля это не приведет.  Подробности...
Перейти а раздел…

Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
Перейти а раздел…

Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
Перейти а раздел…

Американская разведка послала шифровку российским коллегам

На фото – дачный комплекс российского посольства под Вашингтоном. Именно здесь, по мнению американцев, были установлены некие «шпионские устройства»Фото: кадр из видео
В Соединенных Штатах продолжают клеймить российскую разведку и рассказывать, как она обыгрывает ФБР, в том числе с помощью новейших технических достижений. В нашумевшей публикации интересно не только то, что ровно те же самые методы использует в Москве ЦРУ. Важнее многочисленные детали, разбросанные по тексту и предназначенные для того, чтобы дать сигналы специалистам. Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Пора изживать комплекс национального большинства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
То, что в России при необязательности изучения региональных языков молодежь будет выбирать русский, – это не какая-то государственная политика, это естественный процесс. Остановить который невозможно. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Болтон ушел, а проблемы остались

Владимир Добрынин, журналист
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности, но напряженность в Карибском регионе не упала – скорее, наоборот, повысилась. Это закономерное следствие политики Соединенных Штатов, создающих и раздувающих проблемы везде, где возможно. Подробности...

Американские соцсети приватизируют право на общение

Максим Соколов, публицист
Достижение Цукерберга и ему подобных в том, что они изобрели частную, но при этом очень большую, прямо-таки универсальную систему человеческой коммуникации. Но объявили, что как хозяева они вправе решать и вязать, как им заблагорассудится. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
    Перейти а раздел…

    Как противокорабельные ракеты поражают цель

    Корейский беспредел в российских водах

    Почему Польша — «гиена Европы»

      Перейти а раздел…

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

          Перейти а раздел…
          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Саудовская Аравия нашла иранские ракеты и беспилотники на месте нападения на НПЗ
              Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на нефтяные объектыТрамп назвал имя нового советника по нацбезопасностиАдвокат Кучерена решил защищать актера УстиноваТрамп назвал имя нового советника по нацбезопасности
              Киев отказался подписать «формулу Штайнмайера»Главу института нацпамяти Украины Вятровича уволилиВ Минпросвещения объяснили, зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языкуВ отношении мужчины-учителя с маникюром «приняли меры»
              Эксперт: О’Брайен будет строго проводить линию ТрампаСекретаря президента Грузии подозревают в причастности к помилованию убийцРосстат вновь зафиксировал дефляцию в 0,1%В РПЦ выступили против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО

              Главная тема


              Рассекречены детали советской атомной "головоломки"

              урегулирование в Донбассе


              Киев назвал «идеальным» вариантом размещение ВСУ на границе с Россией

              «зима близко»


              В «Гисметео» сказали, когда в Москве пойдет первый снег

              «мощная модель»


              В Крыму заявили о психической атаке со стороны Украины

              Видео

              историческое название


              Переименование Крыма приведет в бешенство Украину

              после атаки дронов


              Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400

              нападение браконьеров


              Корейские моряки готовы биться за российскую акваторию

              энергетические правила


              Газпром заработает на европейском выборе Украины

              викторина


              Змеи России − ядовитая или нет?

              Навязчивая пропаганда


              Сергей Худиев: Людоедство делают «элитарным пороком»

              Цепочка закономерностей


              Владимир Добрынин: Болтон ушел, а проблемы остались

              Шаг к глобализации


              Анна Долгарева: Пора изживать комплекс национального большинства

              на ваш взгляд


              Чем является Израиль для России?

              Глава Амурской области доложил Путину о ликвидации последствий паводка

              18 сентября 2019, 18:00

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              В Приамурье более 15,5 тыс. подтопленцев получили материальную поддержку на общую сумму около 300 млн рублей из федерального бюджета, об этом губернатор Амурской области Василий Орлов доложил президенту Владимиру Путину в рамках совещания по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Совещание с участием дальневосточных губернаторов состоялось в кризисном центре МЧС России.

              Орлов затронул тему предоставления выплат на приобретение гражданами жилья, предложив Путину применить в регионе практику по выплате гражданам, которая была ранее использована в Иркутской области во время паводка, сообщается на сайте Амурской области.

              Он предложил обойти ограничение 110-го постановления правительства, касающееся людей, живших в домах с малой площадью – 30–40 квадратных метров.

              «Если, например, в доме площадью 40 кв. метров жили четыре человека, а это очень распространенная практика, то исходя из методики постановления № 110 правительства, они получат 40 квадратов, умноженные на 57 тысяч – 2 млн 300 тыс. рублей. За эти деньги можно купить только однокомнатную квартиру. Если пойти по аналогии с иркутским порядком, то эта выплата будет 4 млн рублей на семью, и можно купить комфортное жилье на вторичном рынке. Я просил бы поддержать нас в данной инициативе, чтобы было утверждено постановление правительства по аналогии с Иркутской областью», – обратился к президенту Василий Орлов.

              Также он сообщил Путину, что в зону подтопления попало 135 населенных пунктов с общим числом проживающих 15 тыс. 505 человек. Подтопленным оказался 871 жилой дом. Благодаря слаженной работе МЧС и других оперативных служб региона удалось избежать человеческих жертв.

              «Было эвакуировано 2658 человек, в том числе 937 детей. Проведен ряд превентивных мер по возведению дамб. Это позволило не допустить подтопления 15 населенных пунктов, в которых проживают около 80 тыс. человек. Больше 20 километров дамб было построено», – подчеркнул губернатор Приамурья.

              Общий материальный ущерб от паводка, сообщил Орлов, составил более 6,4 млрд рублей. После паводка проведена откачка воды, проведены работы по очистке 293 подворий (100% от потребности), вывезено 2,7 тыс. кубометров мусора. Населению доставлено большое количество грузов: вода, продукты питания, другая гуманитарная помощь.

              «Для получения необходимой региону финансовой помощи на имя председателя правительства Дмитрия Медведева было направлено обращение с просьбой о предоставлении ассигнований из федерального резервного фонда. Распоряжением правительства было предусмотрено выделение до 600 млн рублей на осуществление единовременных социальных выплат гражданам, пострадавшим в результате паводка», – сказал Орлов.

              Он добавил, что из бюджета сейчас поступило 292 млн рублей, все средства перечислены гражданам. 15 тыс. 536 граждан получили поддержку.

              По словам Орлова, также удалось через суд добиться выплат 33 млн для 1,3 тыс. человек, которые фактически проживали на подтопленных территориях, но не были там зарегистрированы. Прокуратура встала на их защиту, и суд встал на сторону этих граждан.

              «Для оказания мер социальной поддержки пострадавшему населению из регионального бюджета также были выделены средства в общей сумме 101 млн рублей. Хочу сказать, что совокупно областной бюджет направил на ликвидацию последствий ЧС 314 млн рублей. Проводится работа по ремонту печей, приобретению дров, овощной продукции, восстановлению поголовья сельхозживотных», – сказал губернатор.

              Общая потребность в средствах на восстановление жилья составляет 1 млрд 151 млн рублей. В том числе на приобретение нового жилья – 983 млн, на капремонт – 167 млн рублей. Ранее глава региона обращался к Владимиру Путину с просьбой о выделении региону суммы 1 млрд 151 млн рублей для оказания материальной помощи.

              Следующий вопрос – выплаты сельхозтоваропроизводителям. Совокупный ущерб на сегодняшний день 3 млрд 400 млн рублей. Орлов попросил поддержать предложение Минсельхоза в отношении выплат тем, кто не застраховал имущество.

              «Если мы сейчас сельхозтоваропроизводителя не поддержим, у нас вообще сельского хозяйства не останется в следующем году», – уточнил глава региона.

              Один из вопросов касался берегоукрепления набережной реки Амур. 

              «Мы с 2013 года направили девять проектно-сметных документаций в профильные министерства на общую сумму 8,5 млрд рублей. Наиболее показательное – это берегоукрепление в Благовещенске. Готовность этого объекта 82%», – сказал он.

              Губернатор Приамурья отметил, что этот объект имеет очень важное значение, потому что это 220 тыс. проживающих человек, которые увидят, что действительно государство внимательно смотрит за тем, насколько часто происходят чрезвычайные ситуации у нас, и оказывает соответствующую поддержку. Василий Орлов упомянул, что проект по берегоукреплению получил одобрение Министерства экономического развития, Минстроя, Минвостокразвития.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............