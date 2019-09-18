Глава Амурской области доложил Путину о ликвидации последствий паводка

В Приамурье более 15,5 тыс. подтопленцев получили материальную поддержку на общую сумму около 300 млн рублей из федерального бюджета, об этом губернатор Амурской области Василий Орлов доложил президенту Владимиру Путину в рамках совещания по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Совещание с участием дальневосточных губернаторов состоялось в кризисном центре МЧС России.

Орлов затронул тему предоставления выплат на приобретение гражданами жилья, предложив Путину применить в регионе практику по выплате гражданам, которая была ранее использована в Иркутской области во время паводка, сообщается на сайте Амурской области.

Он предложил обойти ограничение 110-го постановления правительства, касающееся людей, живших в домах с малой площадью – 30–40 квадратных метров.

«Если, например, в доме площадью 40 кв. метров жили четыре человека, а это очень распространенная практика, то исходя из методики постановления № 110 правительства, они получат 40 квадратов, умноженные на 57 тысяч – 2 млн 300 тыс. рублей. За эти деньги можно купить только однокомнатную квартиру. Если пойти по аналогии с иркутским порядком, то эта выплата будет 4 млн рублей на семью, и можно купить комфортное жилье на вторичном рынке. Я просил бы поддержать нас в данной инициативе, чтобы было утверждено постановление правительства по аналогии с Иркутской областью», – обратился к президенту Василий Орлов.

Также он сообщил Путину, что в зону подтопления попало 135 населенных пунктов с общим числом проживающих 15 тыс. 505 человек. Подтопленным оказался 871 жилой дом. Благодаря слаженной работе МЧС и других оперативных служб региона удалось избежать человеческих жертв.

«Было эвакуировано 2658 человек, в том числе 937 детей. Проведен ряд превентивных мер по возведению дамб. Это позволило не допустить подтопления 15 населенных пунктов, в которых проживают около 80 тыс. человек. Больше 20 километров дамб было построено», – подчеркнул губернатор Приамурья.

Общий материальный ущерб от паводка, сообщил Орлов, составил более 6,4 млрд рублей. После паводка проведена откачка воды, проведены работы по очистке 293 подворий (100% от потребности), вывезено 2,7 тыс. кубометров мусора. Населению доставлено большое количество грузов: вода, продукты питания, другая гуманитарная помощь.

«Для получения необходимой региону финансовой помощи на имя председателя правительства Дмитрия Медведева было направлено обращение с просьбой о предоставлении ассигнований из федерального резервного фонда. Распоряжением правительства было предусмотрено выделение до 600 млн рублей на осуществление единовременных социальных выплат гражданам, пострадавшим в результате паводка», – сказал Орлов.

Он добавил, что из бюджета сейчас поступило 292 млн рублей, все средства перечислены гражданам. 15 тыс. 536 граждан получили поддержку.

По словам Орлова, также удалось через суд добиться выплат 33 млн для 1,3 тыс. человек, которые фактически проживали на подтопленных территориях, но не были там зарегистрированы. Прокуратура встала на их защиту, и суд встал на сторону этих граждан.

«Для оказания мер социальной поддержки пострадавшему населению из регионального бюджета также были выделены средства в общей сумме 101 млн рублей. Хочу сказать, что совокупно областной бюджет направил на ликвидацию последствий ЧС 314 млн рублей. Проводится работа по ремонту печей, приобретению дров, овощной продукции, восстановлению поголовья сельхозживотных», – сказал губернатор.

Общая потребность в средствах на восстановление жилья составляет 1 млрд 151 млн рублей. В том числе на приобретение нового жилья – 983 млн, на капремонт – 167 млн рублей. Ранее глава региона обращался к Владимиру Путину с просьбой о выделении региону суммы 1 млрд 151 млн рублей для оказания материальной помощи.

Следующий вопрос – выплаты сельхозтоваропроизводителям. Совокупный ущерб на сегодняшний день 3 млрд 400 млн рублей. Орлов попросил поддержать предложение Минсельхоза в отношении выплат тем, кто не застраховал имущество.

«Если мы сейчас сельхозтоваропроизводителя не поддержим, у нас вообще сельского хозяйства не останется в следующем году», – уточнил глава региона.

Один из вопросов касался берегоукрепления набережной реки Амур.

«Мы с 2013 года направили девять проектно-сметных документаций в профильные министерства на общую сумму 8,5 млрд рублей. Наиболее показательное – это берегоукрепление в Благовещенске. Готовность этого объекта 82%», – сказал он.

Губернатор Приамурья отметил, что этот объект имеет очень важное значение, потому что это 220 тыс. проживающих человек, которые увидят, что действительно государство внимательно смотрит за тем, насколько часто происходят чрезвычайные ситуации у нас, и оказывает соответствующую поддержку. Василий Орлов упомянул, что проект по берегоукреплению получил одобрение Министерства экономического развития, Минстроя, Минвостокразвития.