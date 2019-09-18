Подозреваемый в изнасиловании врача в Саратове признал вину полностью и рассказал об обстоятельствах преступления, сообщает Следственный комитет.

Согласно данным следствия, медик, искавшая пациента в поселке Завокзальный в одном из районов Саратова, обратилась к незнакомцу с просьбой помочь найти нужный адрес, говорится на сайте ведомства.

«Последний вызвался проводить доктора. По пути следования, убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего с места преступления скрылся. Потерпевшая сообщила о совершенных в отношении нее противоправных действиях в правоохранительные органы», – отмечается в сообщении.

На данный момент проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы и установлению всех обстоятельств инцидента.

Напомним, в понедельник СК по Саратовской области возбудил дело по статье «Изнасилование» в отношении неизвестного, напавшего на врача одной из городских поликлиник. В Сети создали петицию с требованием посадить в тюрьму насильника врача. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

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