Режиссер детской школы искусств обвинен в развращении 19 девочек

Почти 20 девочек развратил звукорежиссер детской школы искусств из Удмуртии, знакомившийся с детьми в соцсетях под видом сверстницы-модели, сообщили в региональном СК.

«Мужчина работал звукорежиссером в детской школе искусств. С 2017 по 2019 годы с рабочего компьютера знакомился в соцсети с малолетними девочками. Писал девочкам, что ему 14 лет и является моделью. Выяснилось, что он вел с детьми циничные беседы на сексуальные темы и пересылал видео порнографии», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

В СК рассказали, что преступление было выявлено полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Установлены 19 потерпевших девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Ни одна из них не сообщила о противоправных действиях родителям, полагая, что общаются со сверстницей», – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что мужчина задержан, свою вину он признал. В отношении него возбуждены уголовные дела по четырем статьям УК.

«В отношении всех потерпевших и обвиняемого проведены комплексные психолого-психиатрические экспертизы. По заключению экспертов, мужчина страдает расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии. С учетом собранной доказательственной базы уголовные дела направлены в суд с обвинительным заключением», – говорится в сообщении СК.

Напомним, ранее Останкинский суд Москвы санкционировал арест преподавателя гимназии Андрея Парамоновича, обвиняемого в развратных действиях в отношении двух учащихся девятых классов.