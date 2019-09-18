Защита обжаловала приговор актеру Устинову

Представители защиты актера и экс-росгвардейца Павла Устинова, осужденного на три с половиной года за применение насилия в отношении представителя правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, обжаловала приговор, сообщил адвокат осужденного Дмитрий Чешков.

Чешков сообщил, что он «подал жалобу на решение Тверского суда Москвы», ее приняли, «поставили входящий номер, все в соответствии с установленным порядком», передает ТАСС.

Он добавил, что «дата заседания в Мосгорсуде еще не назначена».

Ранее в поддержку Устинова выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, телеведущий Сергей Шаргунов.

Кроме того, поддержку ему выразили российские актеры, в том числе Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева.

До этого российский тяжелоатлет Михаил Кокляев в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил приговор Устинову. Адвокат, член Общественной палаты Шота Горгадзе объяснил, почему видеозапись не была приобщена к делу Устинова.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.