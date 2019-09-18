Рубль снизился против доллара и прибавил к евро

Утром в среду рубль снижается к доллару и повышается к евро в отсутствие сильных сигналов и в ожидании игроками решения и комментариев ФРС США по денежно-кредитной политике, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.07 мск повышался на 3 копейки – до 64,39 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до 71,22 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти утром в среду повышается на 0,2% – до 64,68 доллара за баррель по марке Brent.

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