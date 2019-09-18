Четвертые выборы за четыре года запланированы в Испании

В Испании 10 ноября пройдут досрочные парламентские выборы, сообщил и.о. главы правительства страны Педро Санчес.

Сам Санчес, лидер Испанской социалистической рабочей партии, не обладает достаточной поддержкой, чтобы стать премьером. По его словам, в парламенте «нет большинства», так что Испания «обречена на повторение выборов в ноябре», передает РИА «Новости».

В том, что не удалось сформировать парламентское большинство, Санчес винит как правые, так и левые партии, которые «решили заблокировать» формирование кабмина.

В Испании в ноябре пройдут уже четвертые выборы за четыре года.

Как подчеркнул Санчес, его сограждане «в четырех случаях» заявили, что «хотят идти по прогрессивному пути». Он призвал испанцев «еще более ясно это сказать 10 ноября».

Напомним, король Испании Филипп VI отказался выдвигать кандидата на пост премьера страны после консультаций с лидерами парламентских партий, следует из сообщения королевского двора.