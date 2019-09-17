В Испании собрались провести внеочередные выборы в парламент

Король Испании Филипп VI отказался выдвигать кандидата на пост премьера страны после консультаций с лидерами парламентских партий, следует из сообщения королевского двора.

Решение короля связано с отсутствием у лидеров партий достаточной поддержки для утверждения на посту премьера. После этого могут быть распущены обе палаты парламента и назначены внеочередные выборы. Предполагается, что они состоятся 10 ноября, передает ТАСС.