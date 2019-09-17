Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

«Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях», – написала Навка в комментариях в своем Instagram. Также она опровергла слухи о том, что Чернышеву якобы нашли замену в шоу.

СМИ сообщали, что Заворотнюк якобы находится в реанимации и частично парализована. Утверждается, что у нее опухоль мозга.В понедельник сообщалось, что состояние актрисы ухудшилось, а продюсер Андрей Разин заявил, что у нее «все плохо». Представители Заворотнюк отказываются комментировать эти сообщения.

Первый канал анонсировал новый выпуск программы «Пусть говорят», в котором речь пойдет о состоянии здоровья Заворотнюк.

Ранее сообщалось, что Чернышев покинул шоу «Руслан и Людмила» после слухов о состоянии здоровья супруги.