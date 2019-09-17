Пекин представил талисманы Олимпийских игр 2022 года

Талисманами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году, стали панда Бин Двэнь Двэнь (Bing Dwen Dwen) и фонарик Сюэ Жунжун (Shuey Rhon Rhon).

«Бин Двэнь Двэнь – официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. У нее костюм из льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта, эта панда готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы оргкомитета Игр.

Первый иероглиф в имени панды означает «лед» и символизирует чистоту и силу. Фигура панды символизирует крепкое тело спортсменов и несгибаемый олимпийский дух, отмечает РИА «Новости».

Красный китайский традиционный фонарик Сюэ Жунжун стал символом Паралимпийских игр. Первый иероглиф в имени символа означает «снег», и символизирует красоту и чистоту зимних видов спорта.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее МОК объявил, что предстоящие Зимние Олимпийские игры станут гендерно равными.