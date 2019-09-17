ВМС США подтвердили подлинность ролика с неопознанными объектами в небе

ВМС США признали, что опубликованные в Сети видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные.

Ролики были сняты в 2004 и 2015 годах. На них видно, как два объекта выполняют сложные маневры, которые существующая современная техника не может осуществить, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Popular Mechanics.

Запечатленные объекты называют «НЛО», однако американские военные считают их «необъяснимыми воздушными явлениями». Так ВМС США характеризуют любые неопознанные или незарегистрированные летательные аппараты, которые были замечены в зоне ответственности различных военных объектов.

Ранее сообщалось, что истребители ВВС США оснастят мощными датчиками для охоты «на стелсы и НЛО».

Напомним также, что на 20 сентября 2019 года был намечен штурм «Зоны 51» в Неваде. Активисты собирались подтвердить известную легенду о том, что там якобы спрятаны доказательства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. К моменту удаления страницы мероприятия на Facebook к инициативе присоединились более 1 млн пользователей.

ВВС США, однако, предупреждали, что будут защищать базу «Зона 51» от штурма.