Истребители ВВС США оснастят мощными датчиками для охоты «на стелсы и НЛО»

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10 июля, среда  |  Последнее обновление — 21:48  |  vz.ru
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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой

Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию в нашей историиФото: Валерий Морев/ТАСС
В Германии вновь попытались пересмотреть взгляды на одно из самых знаковых сражений Второй мировой войны – танковую битву под Прохоровкой. По мнению немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, крупного боя не было и Красная армия не одержала победы, а потому памятник советским воинам под Прохоровкой нужно снести. Почему в Германии уже не в первый раз пытаются оспорить эту страницу истории Второй мировой войны? Подробности...
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Как заставить Украину выполнить Минские соглашения

Война в Донбассе продолжается уже пять лет – и это, как выясняется, соответствует воле народа УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В России принято считать, что выполнение Минских соглашений саботируется прежде всего руководством Украины, ее политическим классом. Однако свежая социология дает поразительные результаты: и Порошенко, и Зеленский, отказываясь от примирения с Донбассом, действуют в прямом соответствии с запросами граждан Украины. Откуда взялся этот запрос и как заставить Киев поменять свою точку зрения? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
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Бытовое насилие победят только экономические права женщин

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...
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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

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            Истребители ВВС США оснастят мощными датчиками для охоты «на стелсы и НЛО»

               10 июля 2019, 21:09
            Фото: Key Creatives
            Текст: Сергей Гурьянов

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            Американские истребители собираются оснастить инфракрасными датчиками, которые предназначены для обнаружения самолетов-невидимок, сообщают СМИ. Журналисты отмечают, что новые системы помогут понять природу НЛО, с которыми сталкивались самолеты ВВС США.

            По данным портала, Пентагон собирается создать очень мощные инфракрасные системы поиска и слежения (IRST). Такими датчиками должны оснастить самолеты F/A-18 Super Hornet ВМС США, а также F-15 и ряд других истребителей ВВС США, пишет The Drive.

            Американские военные пользовались системой IRST еще в 1960-х, однако за последние четыре десятилетия США сильно отстали в этой сфере, когда дело дошло до разработки современной версии этих датчиков. В то же время российские самолеты, как отмечает портал, постоянно применяли эту технологию в течение второй половины холодной войны, и используют их до сих пор. Аналогичные технологии есть у европейских истребителей Typhoon и Rafale.

            Портал считает, что сейчас время IRST наконец настало, так как новые подобные датчики будут гораздо более чувствительными, чем их предшественники, благодаря интеграции с другими системами самолета.

            Стандартные радары используют радиочастотный спектр для обнаружения и отслеживания целей, что может быть затруднительно в ситуации со «стелс»-технологиями современных истребителей. IRST же не будут иметь ограничений в отношении «невидимок», так как работают в длинноволновом инфракрасном диапазоне и являются пассивными по своей природе, то есть вообще не излучают энергию. Вместо этого они ищут цели, которые излучают или отражают инфракрасную энергию. Основное ограничение IRST – это атмосферные условия, которые могут отрицательно повлиять на дальность обнаружения целей, пишет портал.

            Отдельно отмечается, что IRST будет особенно эффективен вместе с другим радаром истребителя – легче будет следить за целью, находить потерянную цель и т.д. Более того, истребители смогут искать своих противников незаметно, так как вообще не будут включать основной радар, а заниматься поиском за счет инфракрасных датчиков.

            IRST становятся все более важными, когда речь идет о противодействии скрытным истребителям, но также характеристики этих датчиков делают их идеальными для обнаружения, отслеживания и дальнейшего исследования НЛО, с которыми в последние годы сталкивались американские истребители, пишет портал.

            Обнаружение НЛО стало возможным благодаря недавней «революции в области радиолокационных технологий», а теперь, утверждает портал, может произойти еще более значительный скачок в возможностях сенсоров истребителей США, что поможет объяснить и классифицировать эти странные явления.

            Ранее на этой неделе National Interest, сравнивая возможности F-15 и Су-35, обращал внимание, что российский истребитель имеет преимущество именно за счет наличия дополнительной системы слежения в ИК-диапазоне, что позволяет находить стелс-самолеты.

            О встречах американских пилотов с НЛО в США стали говорить в последние несколько лет. Известно о таких встречах в середине 2000-х, а последние инциденты датировались 2015 годом. Однако последние данные указывают на то, что встречи с неопознанными объектами не прекращались.


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