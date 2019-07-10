Истребители ВВС США оснастят мощными датчиками для охоты «на стелсы и НЛО»

Американские истребители собираются оснастить инфракрасными датчиками, которые предназначены для обнаружения самолетов-невидимок, сообщают СМИ. Журналисты отмечают, что новые системы помогут понять природу НЛО, с которыми сталкивались самолеты ВВС США.

По данным портала, Пентагон собирается создать очень мощные инфракрасные системы поиска и слежения (IRST). Такими датчиками должны оснастить самолеты F/A-18 Super Hornet ВМС США, а также F-15 и ряд других истребителей ВВС США, пишет The Drive.

Американские военные пользовались системой IRST еще в 1960-х, однако за последние четыре десятилетия США сильно отстали в этой сфере, когда дело дошло до разработки современной версии этих датчиков. В то же время российские самолеты, как отмечает портал, постоянно применяли эту технологию в течение второй половины холодной войны, и используют их до сих пор. Аналогичные технологии есть у европейских истребителей Typhoon и Rafale.

Портал считает, что сейчас время IRST наконец настало, так как новые подобные датчики будут гораздо более чувствительными, чем их предшественники, благодаря интеграции с другими системами самолета.

Стандартные радары используют радиочастотный спектр для обнаружения и отслеживания целей, что может быть затруднительно в ситуации со «стелс»-технологиями современных истребителей. IRST же не будут иметь ограничений в отношении «невидимок», так как работают в длинноволновом инфракрасном диапазоне и являются пассивными по своей природе, то есть вообще не излучают энергию. Вместо этого они ищут цели, которые излучают или отражают инфракрасную энергию. Основное ограничение IRST – это атмосферные условия, которые могут отрицательно повлиять на дальность обнаружения целей, пишет портал.

Отдельно отмечается, что IRST будет особенно эффективен вместе с другим радаром истребителя – легче будет следить за целью, находить потерянную цель и т.д. Более того, истребители смогут искать своих противников незаметно, так как вообще не будут включать основной радар, а заниматься поиском за счет инфракрасных датчиков.

IRST становятся все более важными, когда речь идет о противодействии скрытным истребителям, но также характеристики этих датчиков делают их идеальными для обнаружения, отслеживания и дальнейшего исследования НЛО, с которыми в последние годы сталкивались американские истребители, пишет портал.

Обнаружение НЛО стало возможным благодаря недавней «революции в области радиолокационных технологий», а теперь, утверждает портал, может произойти еще более значительный скачок в возможностях сенсоров истребителей США, что поможет объяснить и классифицировать эти странные явления.

Ранее на этой неделе National Interest, сравнивая возможности F-15 и Су-35, обращал внимание, что российский истребитель имеет преимущество именно за счет наличия дополнительной системы слежения в ИК-диапазоне, что позволяет находить стелс-самолеты.

О встречах американских пилотов с НЛО в США стали говорить в последние несколько лет. Известно о таких встречах в середине 2000-х, а последние инциденты датировались 2015 годом. Однако последние данные указывают на то, что встречи с неопознанными объектами не прекращались.