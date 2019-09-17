Пользователи Сети оценили фото ульяновской чиновницы в «шоколадной ванне»

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря в оценке ульяновской чиновницы Светланы Опенышевой, опубликовавшей фотографии из нафталановой «шоколадной ванны».

«Принятие нефтяной ванны на курорте – это противоправно или аморально?» – поинтересовался Руслан Тлеуж, передает РИА «Новости».

«Чиновница тратила свои, скорее всего, законно заработанные деньги!» – отметил Alexander Borisovdo.

«Я думаю, такая бурная реакция <...> пошла от прошлых «чудачеств» чиновниц в инфополе», – предположил Благородный О.

«Лечебная ванна... и что?» – задалась вопросом Татьяна Шатланова.

Другие пользователи посчитали, что Опенышевой следует быть скромнее.

«Тщеславие. Безусловно, что ничего противозаконного с юридической точки зрения нет, но где же у людей скромность?» – написал Владимир Белгородский.

«Скромнее надо быть» – добавил size f8.

Напомним, недельный курс «шоколадных» нафталановых ванн, в которых «искупалась» ульяновская чиновница Светлана Опенышева, стоит около 650 долларов.

Пост чиновницы вызвал возмущение у ульяновского губернатора Сергея Морозова, который назвал поведение Опенышевой «чудачеством» и потребовал «жить более скромно». В отношении Опенышевой была начата проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении.

Позже сама чиновница заявила, что никого не хотела обидеть, а хотела только поделиться впечатлениями от отдыха.