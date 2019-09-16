Пентагон объявил о подготовке ответа на удар по саудовским НПЗ

США и их партнеры работают над ответными мерами в связи с атакой беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, заявил американский министр обороны Марк Эспер.

Он заявил в Twitter, что американские вооруженные силы и «межведомственная команда» работают с партнерами США, чтобы «ответить» на «беспрецедентное нападение» и защитить «основанный на правилах порядок», подрываемый Ираном.