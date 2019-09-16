Москвич выиграл в лотерею 286 млн рублей

Житель Москвы выиграл в лотерею более 286 млн рублей, при этом на билет он потратил 200 рублей.

Лотерейный билет Гослото «4 из 20» обошелся победителю в 200 рублей, а принес выигрыш на сумму более 286 млн рублей, сообщается на сайте «Столото», однако имя удачливого москвича не уточняется.

Ранее житель Магадана выиграл в лотерее «12/24» суперприз в размере 2 млн 306 тыс. 340 рублей, хотя не угадал ни одного числа из 12.