Apple установила самую дорогую цену на iPhone 11 для России

Сравнение цен на iPhone 11 и 11 Pro в долларовом эквиваленте в разных странах показало, что в России купить гаджет оказалось дороже всего в мире.

Некоторые страны получают дополнительные наценки из-за особенностей обменного курса, налога на добавленную стоимость или налога на импорт. И именно в России цены на новейшие гаджеты самые высокие: iPhone 11 64 GB стоит 933 доллара (59 тыс. 990 рублей), а iPhone 11 Pro Max 512 Gb – 2 тыс. 53 доллара (131 тыс. 990 рублей). В США цены оказались значительно ниже – 699 долларов и 1 тыс. 449 долларов соответственно, сообщает PhoneArena.

Дорого обойдется новый смартфон британцам – 908 долларов и 1 тыс. 867 долларов соответственно. В Индии он стоит 930 долларов и 1 тыс. 872 доллара. В Норвегии цены на iPhone 11 64 GB даже выше, чем в России – 947 долларов; однако стоимость самого дорогого смартфона в линейке все равно далеко не дотягивает до российской: 1 тыс. 917 долларов.

Напомним, во вторник Apple представила iPhone 11, продажи в России стартуют 20 сентября.